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В Альпах пропали три туриста из Италии

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Пропавшие еще 7 августа являются гражданами Италии. Спасатели ищут двоих мужчин и одну женщину.
Альпинисты пропали на массиве Монблан
Альпинисты пропали на массиве Монблан
wikipedia.org

В Альпах пропали трое туристов из Италии. Последний раз они выходили на связь еще 7 августа, сообщает Franceinfo.

Туристы исчезли в районе Монблана. Последний раз их видели во время восхождения на вершину Гран Монте. Пропавшие являются гражданами Италии. Спасатели ищут двоих мужчин и одну женщину.

Поисковые операции продолжаются.

Недавно во французских Альпах погибли три альпиниста.

Ранее в Австралии туристка из Южной Кореи отправилась в одиночный поход, в ходе которого сорвалась со скалы. В итоге она была вынуждена шесть дней выживать без еды и снаряжения.

 

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Теги: Италия, туризм, туристы, альпинизм, Альпы, Альпийские горы, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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