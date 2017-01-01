В Альпах пропали три туриста из Италии
Пропавшие еще 7 августа являются гражданами Италии. Спасатели ищут двоих мужчин и одну женщину.
В Альпах пропали трое туристов из Италии. Последний раз они выходили на связь еще 7 августа, сообщает Franceinfo.
Туристы исчезли в районе Монблана. Последний раз их видели во время восхождения на вершину Гран Монте. Пропавшие являются гражданами Италии. Спасатели ищут двоих мужчин и одну женщину.
Поисковые операции продолжаются.
Недавно во французских Альпах погибли три альпиниста.
Ранее в Австралии туристка из Южной Кореи отправилась в одиночный поход, в ходе которого сорвалась со скалы. В итоге она была вынуждена шесть дней выживать без еды и снаряжения.
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