В Голландии политик покончила с собой после изнасилования мусульманами

Вилли Дилле 25 лет работала с людьми с инвалидностью. Она была замужем и имела четырех детей.

Член городского совета Гааги от ультраправой "Партии Свободы", 53-летняя Вилли Дилле покончила жизнь самоубийством. Об этом пишет AD со ссылкой на ее окружение.

Женщина опубликовала в Facebook видео, на котором она сказала, что была изнасилована мусульманами в марте прошлого года. "Я просто хочу, чтобы мир узнал правду. 15 марта 2017 года меня похитили, изнасиловали и угрожали мусульмане, потому что они хотели, чтобы я молчала в Гаагском городском совете", - сказала она на видео.

В видеоролике Дилле объявила, что уходит из политики. Она сказала, что недавно ей угрожали смертью, заявив, что "мы скоро перережем вам горло и дадим истечь кровью". "Я просто боюсь, что они причинят вред моим детям, моим близким. Я не могу с этим смириться. Они не любят женщин. Я им совсем не нравлюсь", - сказала она.

Дилле обвинила другого депутата, Арнуда Ван Доорна, в организации изнасилования. "Он сильно меня ненавидит, ужасно злой человек", - сказала она.

В свою очередь Ван Доорн, который находится в отпуске, заявил в Twitter, что он рассматривает возможность подачи иска за клевету.

Дилле 25 лет работала с людьми с инвалидностью. Она была замужем и имела четырех детей. 2,5 года назад она попала под обстрел после того, как в Facebook показала видео, в котором высказано мнение о том, что мусульмане с атомной бомбой должны быть уничтожены.

Как сообщалось, канцлер Австрии Себастьян Курц 8 июня объявил о закрытии семи мечетей на территории страны. Австрийские власти также намерены выслать за пределы страны большое число имамов вместе с их семьями: в настоящий момент проверка ведется в отношении 40 имамов.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet