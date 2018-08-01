США перебросили в Европу эскадрилью истребителей

Переброска сил ВВС США осуществляется в рамках сдерживания РФ.

Истребитель пятого поколения F-22 Raptor был на вооружение ВВС США в 2005 году hyser.com.ua

Военно-воздушные силы США перебросили в Германию эскадрилью истребителей F-22 в рамках мероприятий по сдерживанию России.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на пресс-службу ВВС США в Европе.

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"ВВС США разместили на авиабазе в Шпангдалеме, Германия одну эскадрилью истребителей F-22 Raptors, военных летчиков и сопутствующее оборудование для проведения воздушных учений с другими самолетами, размещенными в Европе", - говорится в сообщении.

Истребители, которые прибыли на авиабазу 8 августа, пробудут там несколько недель в рамках учений, которые являются частью европейской инициативы сдерживания.

Истребители приписаны к 95-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного крыла на авиабазе Тиндалл в штате Флорида. Истребители будут использовать базу Шпангдалем в качестве места базирования, но для проведения тренировок с союзниками по НАТО будут перебрасываться и в другие части Европы.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor был создан компаниями Boeing и Lockheed Martin и принят на вооружение ВВС США в 2005 году. При строительстве самолета использовалась технология "стелс", что делает его малозаметным для радаров противника.

Как сообщалось 7 августа, истребитель ВВС Испании по ошибке выпустил боевую ракету над Эстонией.