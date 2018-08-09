Кремль назвал неприемлемыми санкции США из-за отравления Скрипаля

Российские власти убеждены, что санкции США не соответствуют международному праву, отметил Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле пока не поняли, о чем идет речь Пресс-служба президента России

Россия считает неприемлемым привязку новых санкции США, введение которых ожидается 22 августа в связи с отравлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в начале марта.

Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс в четверг, 9 августа.

"Мы считаем категорически неприемлемым увязку новых рестрикций, которые мы по-прежнему считаем незаконными, с делом в Солсбери, мы еще раз самым решительным образом отвергаем какие-либо обвинения в контексте возможной причастности российского государства к тому, что произошло в Солсбери", – заявил Песков.

Он добавил, что пока рано говорить о каких-то контрмерах России: "Пока мы не поняли конкретно и официально, о чем идет речь".

По словам Пескова, "не может идти и речи, о том, чтобы Россия имела бы какое-то отношение к фактам использования химического оружия".

"Поэтому увязка с этими событиями является для нас неприемлемой, и подобные рестрикции, собственно, как и те, которые были приняты американской стороной заранее, в нашем понимании, и по нашему убеждению, являются абсолютно незаконными и не соответствующими международному праву", – резюмировал Песков.

Напомним, 8 августа Госдепартамент США принял решение о введении новых санкций против России из-за дела Скрипаля с 22 августа. Санкции касаются запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и те, что используются в авиационной отрасли.

Ка известно, в марте бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания на скамейке у торгового центра в британском Солсбери. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Великобритания обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок. Москва все обвинения отвергает.

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