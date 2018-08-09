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Нелепый реверанс Терезы Мэй снова насмешил Сеть

Комментариев: 1
Премьер-министр Великобритании в очередной раз приняла нелепую позу перед королевской особой.
Тереза Мэй рассмешила Сеть своим реверансом
Тереза Мэй рассмешила Сеть своим реверансом

Тереза Мэй снова заставила Сеть обсуждать ее неудачную попытку сделать реверанс. В это раз политик оконфузилась перед принцем Уильямом. Об этом сообщает Sky News

При встрече Мэй и Уильяма женщина присела так, что оказалась практически по пояс принцу.
Пользователи Сети высмеял политика, отметив ее атлетичность и растяжку. Также они отметили, что принцу пришлось сдерживаться, чтобы не рассмеяться.

Это не первые провальные попытки Мэй сделать реверанс. В июле 2018 года аналогичный реверанс перед членами королевской семьи стал причиной для мемов.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер не смог сам подняться по ступенькам на церемонии поднятия флага Альянса.

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Теги: видео, приветствие, принц Уильям, конфуз, Тереза Мэй, реакция соцсетей
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
samanta_s    09.08.2018, 15:38
Оценка:  0
samanta_s
твою дивізию..... ото розчахнулась
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