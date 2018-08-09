Нелепый реверанс Терезы Мэй снова насмешил Сеть
Тереза Мэй снова заставила Сеть обсуждать ее неудачную попытку сделать реверанс. В это раз политик оконфузилась перед принцем Уильямом. Об этом сообщает Sky News
При встрече Мэй и Уильяма женщина присела так, что оказалась практически по пояс принцу.
Пользователи Сети высмеял политика, отметив ее атлетичность и растяжку. Также они отметили, что принцу пришлось сдерживаться, чтобы не рассмеяться.
Prince William tries not to laugh at Theresa May's curtsey. pic.twitter.com/sFl2QzWVrD— Toxic Shop Syndrome (@Toxic_Shop) 8 августа 2018 г.
Это не первые провальные попытки Мэй сделать реверанс. В июле 2018 года аналогичный реверанс перед членами королевской семьи стал причиной для мемов.
Cмотрите фотогалерею: Нелепый реверанс Терезы Мэй снова насмешил Сеть
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