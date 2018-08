Нелепый реверанс Терезы Мэй снова насмешил Сеть

Тереза Мэй снова заставила Сеть обсуждать ее неудачную попытку сделать реверанс. В это раз политик оконфузилась перед принцем Уильямом. Об этом сообщает Sky News

При встрече Мэй и Уильяма женщина присела так, что оказалась практически по пояс принцу.

Пользователи Сети высмеял политика, отметив ее атлетичность и растяжку. Также они отметили, что принцу пришлось сдерживаться, чтобы не рассмеяться.

Prince William tries not to laugh at Theresa May's curtsey. pic.twitter.com/sFl2QzWVrD