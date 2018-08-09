Россия готовит ответные меры на новые санкции США

В Министерстве иностранных дел России заявили, что не принимают язык ультиматумов и обвинили США в лицемерии.

Россия займется разработкой мер в ответ на новые санкции США. Об этом на брифинге в Москве в четверг, 9 августа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

"Российская сторона неоднократно предупреждала, что разговор с позиции силы, языком ультиматумов бесполезен и бесперспективен. Российская сторона займется проработкой ответных мер на очередной недружественный шаг Вашингтона. На этом фоне просто причудливо выглядит подтверждение американской администрации о готовности, тем не менее, продолжать усилия по улучшению отношений с Россией. Такое, знаете, неприкрытое лицемерие", - заявила Захарова.

Отвечая на обвинения в адрес РФ в причастности к инциденту в Солсбери, Захарова напомнила, что Россия полностью ликвидировала свои запасы химического оружия в отличие от США.

"На этом фоне эти обвинения безосновательны и выглядят просто цинично", - сказала она.

Напомним, 8 августа Госдепартамент США принял решение о введении новых санкций против России из-за дела Скрипаля с 22 августа. Санкции касаются запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и те, что используются в авиационной отрасли.

Дипломаты посольства России в США назвали новые санкции "драконовскими".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet