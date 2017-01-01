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США перебросили в Европу эскадрилью истребителей F-22

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Самолеты F-22 пробудут в Германии несколько недель, что является частью европейской инициативы сдерживания.
Истребители будут использовать базу Шпангдалем в качестве места базирования
Истребители будут использовать базу Шпангдалем в качестве места базирования

Американские военные США перебросили в Германию эскадрилью истребителей пятого поколения F-22 Raptor в рамках мер по сдерживанию России. Об этом сообщается на сайте ВВС США в Европе.

В частности, на авиабазе в Шпангдалеме разместилась эскадрилья истребителей F-22 Raptors, военные летчики и сопутствующее оборудование для проведения воздушных учений с другими самолетами, размещенными в Европе.

Самолеты F-22 пробудут в Германии несколько недель, что является частью европейской инициативы сдерживания.

Отмечается, что истребители будут использовать базу Шпангдалем в качестве места базирования, но для проведения тренировок с союзниками по НАТО будут перебрасываться и в другие страны Европы.

Напомним, в июне ВВС США перебросили еще один дальний сверхзвуковой бомбардировщик B-1B Lancer на базу Фэрфорд в Великобритании.

Также для участия в военных учениях во Львов прилетели пять самолетов-топливозаправщиков KC-135 Stratotanker ВВС США.

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Теги: Россия, Европа, США, авиация, Германия, истребитель, самолеты, Авиабаза
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Источник: korrespondent.net

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