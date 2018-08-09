Минфин России назвал причины падения рубля

В правительстве России связывают рекордное падение рубля не только с американскими санкциями, а и с ситуацией на мировых рынках.

Изменения показателей на российском рынке связано не только с угрозой новых санкций США. Об этом в четверг, 9 августа, заявил первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов, передает ТАСС.

"Текущая волатильность на рынках связана как с очередной волной санкционной риторики США в отношении России, так и с нестабильной ситуацией на развивающихся рынках", - заявил министр.

Вместе с тем, Силуанов отметил, что российская экономика за последние годы стала более устойчивой к внешним воздействиям, "будь то колебания нефтяной конъюнктуры или введение экономических ограничений".

По его словам, российские власти вместе с Центробанком тщательно следят за любыми изменениями на рынке и не позволяют ситуации выйти из-под контроля. Кроме того, он заключил, что правительство РФ и ЦБ "обладают всем необходимым инструментарием для обеспечения финансовой стабильности и при необходимости будут его использовать в рамках действующего законодательства".

Отметим, сегодня акции крупнейших российских компаний упали на торгах на фоне объявления о новых санкциях США и падения рубля. Курс евро к 15:30 по московскому времени достигал 76,535 рубля, доллара - 66,02 рубля.

Напомним, 8 августа Госдепартамент США принял решение о введении новых санкций против России из-за дела Скрипаля с 22 августа. Санкции касаются запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и те, что используются в авиационной отрасли.

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