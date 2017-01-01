В Беларуси начали отпускать задержанных журналистов

В Беларуси из изолятора отпустили двух журналисток TUT.BY, задержанных по делу о «воровстве новостей» с госагенства БелТА.

Белорусский Следственный комитет отпустил на свободу редакторов интернет-издания TUT.BY Галину Уласик и Анну Калтыгину, задержанных по делу БелТА. Об этом в четверг, 9 августа, сообщил основатель TUT.BY Юрий Зиссер в своем Facebook.

Отмечено, что журналистки провели в изоляторе временного содержания двое суток.

Как сообщается, всего за последние дни в деле БелТА в Следственный комитет республики были доставлены 16 белорусских журналистов из разных изданий, восемь из них отпустили после допросов, других задержали.

Напомним, Галина Уласик и Анна Калтыгина были задержаны 7 августа. В тот же день задержали журналистку TUT.BY Анну Ермаченок, а также главного редактора Марину Золотову. Они до сих пор остаются в ИВС.

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