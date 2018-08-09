В США раскрыли детали новых санкций против РФ

Госдеп требует допустить экспертов на российские объекты, где может содержаться химическое и биологическое оружие. В случае отказа, через полгода санкции будут усилены.

В Госдепе назвали требования к РФ по новым санкциям Reuters (архивное фото)

Высокопоставленный представитель Госдепа на условиях анонимности рассказал, что включают в себя новые санкции США против России. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Европейская правда.

“Эти санкции будут касаться запрета на экспорт технологий, и они не будут направлены непосредственно против какой-либо компании“, - заявил дипломат, комментируя информацию о направленности санкций против конкретных государственных компаний, например, пассажирских авиакомпаний из России.

Он отметил, что санкции будут введены в два этапа. Первый этап, как ожидается, вступит в силу 22 августа.

В случае отказа РФ от сотрудничества санкции будут усилены.

“Через шесть месяцев санкции могут быть пересмотрены и, к примеру, облегчены в случае, если требования начнут выполняться. Если выполнение не начнется, США введут второй раунд санкций“, - отметил дипломат.

Чиновник подтвердил информацию о том, что поводом для введения новых санкций является так называемое “дело Скрипалей“. Однако, в санкционном решении упоминается и о биологическом оружии, запрещенном к использованию международными конвенциями.

Представитель Госдепа назвал следующие требования к РФ в рамках этих санкций:

- Прекратить использование биологического и химического оружия в нарушение международного права

- Дать гарантии неиспользования такого оружия в дальнейшем

- Разрешить допуск экспертов на объекты в России, чтобы такие визиты смогли показать, что Россия прекратила разработку, производство и подготовку к использованию такого оружия.

Напомним, 8 августа Госдепартамент США принял решение о введении новых санкций против России из-за дела Скрипаля с 22 августа. Санкции касаются запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. В частности, речь идет об электронных устройствах и их компонентах, в том числе и те, что используются в авиационной отрасли.

Дипломаты посольства России в США назвали новые санкции “драконовскими“. А в МИД России заявили о готовящихся ответных мерах.