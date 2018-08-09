В Йемене авиация обстреляла автобус с детьми: 39 погибших

Почти 40 человек погибли и еще больше получили ранения после бомбардировки в провинции Саада.

На северо-западе Йемена под бомбардировку попал школьный автобус. В результате по меньшей мере 39 человек погибли и 43 получили ранения. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Еuronews со ссылкой на данные телеканала Al Mayadeen.

Отмечается, что авиаудар нанесли ВВС коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.

Большинство жертв составили дети. Удар пришёлся по автобусу учащихся в населенном пункте Дахьян.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами (сторонниками движения Ансар Аллах). Активная фаза пришлась на момент, когда Саудовская Аравия вторглась в конфликт в марте 2015 года.

По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.

Напомним, несколькими днями ранее в Йемене при авиаударе погибли 55 человек. Среди погибших - женщины и дети.

Ранее Министерство иностранных дел Украины выразило поддержку президентуЙемена Абд-Раббу Мансуру Хади и его правительству в восстановлении конституционного строя в стране.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet