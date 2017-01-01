На Сицилии мафиози ломали людям конечности ради страховых выплат

Жертвам обещали горы денег, но после "процедуры" мафиози платили травмированным пару сотен евро, когда сами наживались на сотни тысяч.

За участие в "схеме" получения легких денег арестовали 11 человек flickr.com

В Италии члены сицилийской мафии сбрасывали 25-килограммовые чугунные гири на руки и ноги наркоманов, алкоголиков и других уязвимых людей, чтобы получить страховые выплаты.

Полиция сообщила, что таким образом мафиози получили сотни тысяч евро, а жертвы, которые обращались к страховщикам с причиненными увечьями, говорили, что якобы попали в автомобильную аварию, пишет The Guardian.

Правоохранители арестовали 11 человек за участие в преступной схеме. Среди подозреваемых - медсестра клиники Палермо. Она выносила анестезию с работы, которую потом мафиози давали людям перед тем, как сломать ноги и руки.

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По данным прокуратуры, гири, похожие на те, которые используют в спортзалах, умышленно бросали на конечности жертв, зажатых между бетонными блоками. Иногда бандиты использовали лед, чтобы конечности онемели перед тем, как их сломают.

Переломы проводили в частных домах или складах. Поэтому полицейские электронные средства наблюдения зафиксировали крики жертв. Также удалось перехватить и записать разговоры гангстеров о том, что в больницах Палермо у них есть соучастники.

Во время одного из перехваченных разговоров один подозреваемый сказал другому, что на следующий день будет нужна карета скорой помощи и инвалидная коляска. После того, как конечности были уже сломаны, людей везли в больницу, где за них брались соучастники мафии.

Начальник оперативного подразделения полиции Палермо сообщил, что мафиози ходили на железнодорожный вокзал Палермо и “вербовали“ там наркоманов, алкоголиков, людей с психическими расстройствами и просто бедняков, которым остро нужны были деньги.

Желающим заработать обещали горы денег, но после “процедуры“ мафиози платили травмированным пару сотен евро, когда сами бандиты получали сотни тысяч евро.

Напомним, в августе итальянская полиция арестовала шесть человек по обвинению в вербовке наемников для участия в войне на Донбассе.