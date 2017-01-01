В Эстонии горит полигон с боеприпасами

Пожар начался на центральном военном полигоне страны. Пока о взрывах не сообщалось, но отмечается, что на полигоне находится большое количество боеприпасов.

В мае на этом же полигоне тоже был пожар (архивное фото)

На центральном полигоне Сил обороны Эстонии в городе Харьюмаа в четверг, 9 августа, произошел пожар. Об этом сообщает Спасательный департамент Эстонии в Twitter.

Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в центр тревоги в 12:15.

Спасатели отмечают, что тушение пожара осложняет тот факт, что на территории полигона хранится большое количество боеприпасов.

Напомним, в конце мая эстонские пожарные неделю не могли потушить пожар на центральном армейском полигоне. Тогда к тушению привлекали авиацию и добровольцев.

А накануне в Эстонии заявили, что нашли ошибочно выпущенную испанским истребителем ракету.

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