В Эстонии горит полигон с боеприпасами
Пожар начался на центральном военном полигоне страны. Пока о взрывах не сообщалось, но отмечается, что на полигоне находится большое количество боеприпасов.
На центральном полигоне Сил обороны Эстонии в городе Харьюмаа в четверг, 9 августа, произошел пожар. Об этом сообщает Спасательный департамент Эстонии в Twitter.
Отмечается, что сообщение о возгорании поступило в центр тревоги в 12:15.
Спасатели отмечают, что тушение пожара осложняет тот факт, что на территории полигона хранится большое количество боеприпасов.
Напомним, в конце мая эстонские пожарные неделю не могли потушить пожар на центральном армейском полигоне. Тогда к тушению привлекали авиацию и добровольцев.
А накануне в Эстонии заявили, что нашли ошибочно выпущенную испанским истребителем ракету.
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