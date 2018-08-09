Появилось видео ракетного удара по Израилю

Всего из сектора Газа было выпущено около 150 ракет, системой ПВО были перехвачены 25 из них.

Вечером 8 августа с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 150 ракет, из них 25 были перехвачены системой ПРО "Железный купол".

Видео ракетного удара опубликовали в Twitter Israel News Agency.

"Шесть гражданских еврейских жителей пострадали - дети из Сдероту, прячутся и убегают когда у них взрываются ракеты из Газы", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в ответ израильские военные атаковали цементный завод палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.

Кроме того, в секторе Газа погибла 23-летняя беременная женщина и ее дочь.

Ранее израильская армия опубликовала в видео авиационных ударов по объектам в Сирии.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet