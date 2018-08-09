Появилось видео ракетного удара по Израилю
Вечером 8 августа с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 150 ракет, из них 25 были перехвачены системой ПРО "Железный купол".
Видео ракетного удара опубликовали в Twitter Israel News Agency.
"Шесть гражданских еврейских жителей пострадали - дети из Сдероту, прячутся и убегают когда у них взрываются ракеты из Газы", - говорится в сообщении.
Как сообщается, в ответ израильские военные атаковали цементный завод палестинского исламистского движения ХАМАС в секторе Газа.
Кроме того, в секторе Газа погибла 23-летняя беременная женщина и ее дочь.
=== ISRAEL UNDER ATTACK ===— Israel News Agency (@Israel_News_INA) August 8, 2018
Six #Jewish civilians injured - children in #Sderot, #Israel, run as rockets from #Gaza explode near them.pic.twitter.com/92MdYiXPWA#Iran #Hamas #Jihad #Jewish #IDF #terrorism@AFP @AP @Reuters @cnni @jaketapper @URJPresident @JGreenblattADL @nytimes
Ранее израильская армия опубликовала в видео авиационных ударов по объектам в Сирии.
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