Высушенную жарой Германию показали из космоса

На снимках немецкого астронавта коричневый выжженный солнцем пейзаж вокруг Кельна возле реки Рейн, в земле Северный Рейн - Вестфалия. В Кельне расположен Центр подготовки астронавтов Европейского космического агентства (ESA), где тренировался Герст, и Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR). Подразделение последнего есть также и в соседнем с Кельном городе Бонне.

Just had a chance to take my first photos of dried-out Central Europe and Germany since a few weeks, and was shocked. What should have been green, is now all brown. Never seen it like this before. #Horizons pic.twitter.com/o2XoddPdrM — Alexander Gerst (@Astro_Alex) August 6, 2018

Позже астронавт разместил в своем Twitter несколько фото этого же региона, которые датированы 2014 годом. На них зеленые поля, которые получают достаточно влаги - впечатляющий контраст с нынешними снимками.

Hier zum Vergleich ein paar Fotos von 2014. Krasser Unterschied, mit blossem Auge aus dem Weltraum sichtbar...

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Here for comparison a few photos from 2014, big difference, visible from space with the naked eye... pic.twitter.com/obFZQb5VC1 — Alexander Gerst (@Astro_Alex) August 8, 2018

Длительная волна жары в Европе повлекла за собой ряд проблем, начиная от гибели рыбы в непривычно теплых швейцарских реках до пожаров в сухих лесах от Полярного круга до Португалии. Геофизик и вулканолог Герст также послал с МКС фотографии Португалии, которая из космоса выглядит как смесь пыли, песка и дыма.

Dramatische Wetterlage heute "uber Portugal. Sieht nach einer Mischung aus Staub, Sand und Rauch aus.



Dramatic weather pattern over Portugal today. Looks like a mixture of dust, sand and smoke. #Horizons pic.twitter.com/Nkp0yllxpj — Alexander Gerst (@Astro_Alex) August 6, 2018

42-летний астронавт в 2014 году на протяжении шести месяцев участвовал в миссии Blue Dot на МКС в роли бортового инженера и дважды выходил в открытый космос. Во время полета в августе Герст займет должность командира экипажа. Он станет первым немецким астронавтом, который возглавит МКС.