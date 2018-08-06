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Высушенную жарой Германию показали из космоса

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Страны Европы переживают аномально жаркое лето. На юге и на севере региона температура поднялась до рекордных уровней.
Европа переживает экстремально жаркое лето
Европа переживает экстремально жаркое лето
twitter.com/Astro_Alex
Немецкий астроавт Александер Герст снял с Международной космической станции территорию Германии, которую этим летом накрыла аномальная жара. Об этом сообщает DW.

На снимках немецкого астронавта коричневый выжженный солнцем пейзаж вокруг Кельна возле реки Рейн, в земле Северный Рейн - Вестфалия. В Кельне расположен Центр подготовки астронавтов Европейского космического агентства (ESA), где тренировался Герст, и Немецкий центр авиации и космонавтики (DLR). Подразделение последнего есть также и в соседнем с Кельном городе Бонне.

Позже астронавт разместил в своем Twitter несколько фото этого же региона, которые датированы 2014 годом. На них зеленые поля, которые получают достаточно влаги - впечатляющий контраст с нынешними снимками.

Длительная волна жары в Европе повлекла за собой ряд проблем, начиная от гибели рыбы в непривычно теплых швейцарских реках до пожаров в сухих лесах от Полярного круга до Португалии. Геофизик и вулканолог Герст также послал с МКС фотографии Португалии, которая из космоса выглядит как смесь пыли, песка и дыма.

42-летний астронавт в 2014 году на протяжении шести месяцев участвовал в миссии Blue Dot на МКС в роли бортового инженера и дважды выходил в открытый космос. Во время полета в августе Герст займет должность командира экипажа. Он станет первым немецким астронавтом, который возглавит МКС.

 

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Теги: Европа, космос, МКС, Германия, космонавты, астронавты, фото, Португалия, жара, Аномальная жара
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Источник: korrespondent.net

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