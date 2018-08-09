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В США намерены создать военные космические силы

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Новый род войск планируют создать за полтора года. Он должен будет обеспечить господство Штатов в космосе.
Майк Пенс рассказал о космических амбициях Белого дома
Майк Пенс рассказал о космических амбициях Белого дома

Космические силы Соединенных Штатов станут шестым родом американских войск. Их планируют создать до 2020 года. Об этом заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает в четверг, 9 августа, AssociatedPress.

Пенс заявил, что новый род войск необходим для обеспечения американского господства в космосе в условиях усиления конкуренции и угроз со стороны Китая и России.

"Космос, который когда-то был миролюбивым и беcконкурентным, сейчас многолюдный и соревновательный" - отметил он.

Пенс сообщил, что Пентагон позже обнародует детали первого этапа реализации плана по созданию космических сил.

Президент Дональд Трамп ранее призвал к "отдельной, но равной" космической силе. Министр обороны Джим Маттис одобрил планы реорганизации космического подразделения вооруженных сил, однако был против запуска дорогого отдельного рода войск.

Накануне сообщалось, что США намерены разместить в космосе элементы системы ПРО.

Напомним, в мае военные США успешно испытали новую систему ПРО, созданную для перехвата межконтинентальных баллистических ракет.

 

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Теги: космос, США, Белый Дом, войска
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
QWERTY80    09.08.2018, 22:31
Оценка:  0
QWERTY80
Звезду смерти ещё бы создал его тампейшиство)))
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