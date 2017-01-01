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Родители Мелании Трамп получили гражданство США

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Выходцы из Словении Виктор и Амалия Кнавс произнесли клятву верности Соединенным Штатам в Нью-Йорке.
Родители Мелании Трамп
Родители Мелании Трамп
twitter.com/J_Derm

Родители жены президента США Дональда Трампа, Мелании, стали гражданами США. Об этом в четверг, 9 августа, сообщает Associated Press.

По информации агентства, Виктор и Амалия Кнавс произнесли клятву верности США в Нью-Йорке. Они являются выходцами из Словении, однако долгое время имели статус постоянных жителей США.

Виктору Кнавсу 74 года, и он старше Дональда Трампа на два года, а жене Виктора Амалии - 73 года.

Агентство отмечает, что согласно закону, постоянные жители должны проживать в Штатах не менее пяти лет, прежде чем подать заявку на получение гражданства.

Напомним, Мелания Трамп стала гражданкой США в 2006 году.

Мелания Трамп запустила кампанию помощи детям

Ранее сообщалось, что Верховный суд США поддержал указ президента Дональда Трампа о запрете на въезд в страну граждан ряда стран, преимущественно мусульманских.

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Теги: США, гражданство, родители, гражданство сша, Мелания Трамп
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Источник: korrespondent.net

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