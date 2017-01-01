Израиль и Хамас договорились о перемирии
Договоренность, которая прекратит эскалацию боевых действий, достигнута при посредничестве Египта.
Боевики из сектора Газа договорились с Израилем о прекращении военных действий, которые продолжались последние полтора дня. Об сообщает Reuters со ссылкой на два источника.
По информации агентства, перемирие, достигнутое при посредничестве Египта, вступает в силу с полуночи.
Отметим, что израильтяне в подобных случаях обычно не признают наличия соглашений с группировками, которые они считают террористическими, но выражают готовность отвечать "затишьем на затишье".
Напомним, протесты в секторе обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
За последние полтора дня противостояния палестинские боевики выпустили порядка 180 ракет и мин по югу Израиля, где были ранены по меньшей мере семь человек.
Израильская авиация в ответ атаковала около 150 целей в секторе Газа, где погибли как минимум трое местных жителей, включая женщину и ребенка.
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