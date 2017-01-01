Израиль и Хамас договорились о перемирии

Договоренность, которая прекратит эскалацию боевых действий, достигнута при посредничестве Египта.

Последствия удара Израиля по силам ХАМАС в секторе Газа

Боевики из сектора Газа договорились с Израилем о прекращении военных действий, которые продолжались последние полтора дня. Об сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

По информации агентства, перемирие, достигнутое при посредничестве Египта, вступает в силу с полуночи.

Отметим, что израильтяне в подобных случаях обычно не признают наличия соглашений с группировками, которые они считают террористическими, но выражают готовность отвечать "затишьем на затишье".

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