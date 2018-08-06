Макрон обсудит с Путиным ситуацию Сенцова

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что беседа президентов Франции и России по поводу продолжающего голодовку режиссера может состояться 10 августа.

Президент Франции Эмманюэль Макрон обсудит с главой российского государства Владимиром Путиным ситуацию с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым, о серьезном ухудшении состояния которого сообщила ранее его двоюродная сестра, журналистка Наталья Каплан.

В пресс-службе Елисейского дворца подтвердили, что беседа двух лидеров может состояться 10 августа.

Официальных комментариев на этот счет со стороны пресс-службы Кремля пока не поступало.

Представитель Путина Дмитрий Песков 9 августа сообщил, что в администрации президента России получили письмо матери Олега Сенцова с просьбой о помиловании сына.

Макрон уже несколько раз поднимал вопрос об освобождении Сенцова в ходе общения с Путиным, в том числе во время визита в Россию в конце мая, где встречался с российским президентом в рамках Петербургского международного экономического форума.

Во вторник, 7 августа, адвокат Сенцова - Дмитрий Динзе - рассказал агентству AFP, что его подзащитный похудел на 30 килограмм, а его пульс снизился до 40 ударов в минуту.

В управлении ФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному округу в тот же день опубликовали пресс-релиз, в котором утверждается, что состояние здоровья Олега Сенцова оценивается как "удовлетворительное".

"06.08.2018 проведено очередное лабораторное обследование осужденного. По результатам осмотра и обследования ухудшения состояния здоровья и лабораторных показателей не установлено", - говорится в сообщении.

По данным ФСИН, заключенному проводят "лечение, направленное на поддержание основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений".

Олег Сенцов, задержанный в аннексированном Россией Крыму в 2014 году, в августе 2015-го был приговорен судом в Ростове-на-Дону к 20 годам колонии строгого режима.

В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества.

14 мая Сенцов объявил бессрочную голодовку, потребовав от Кремля освободить всех украинских политзаключенных.

19 июля украинский режиссер начал принимать небольшие порции питательных веществ, необходимых для поддержания жизни. Голодовка Сенцова продолжается уже 87 дней.

Источник: Русская служба DW

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