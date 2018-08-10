В США назвали цель новых мер против России

Вашингтон при помощи санкций намерен добиться лучшего поведения со стороны российского правительства.

Официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт заявила на брифинге 9 августа, что США при помощи санкций пытаются побудить Россию к улучшению поведения.

"Президент (США Дональд Трамп) и госсекретарь (Майк) Помпео говорили о том, что мы бы хотели иметь лучшие отношения с российским правительством. Мы понимаем, что у нас есть много вопросов, которые у нас вызывают взаимную обеспокоенность. Это (Россия) большая страна, и мы тоже", - отметила Науэрт .

Она подчеркнула, что "санкции этот тот путь, которым мы пытаемся побудить правительство (РФ) к лучшему поведению".

Напомним, в среду, 8 августа, Вашингтон объявил о введении новых санкций против России из-за инцидента в британском Солсбери.

Первый пакет мер вступит в силу 22 августа и предполагает полный запрет на экспорт в Россию электронных устройств и комплектующих двойного назначения.

Второй пакет санкций может быть введен через 90 дней. Москва может избежать его, если гарантирует неприменение химоружия в будущем.

Кремль назвал новые меры неприемлимыми, а МИД России пообещал зеркальный ответ.

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