Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Во Франции из-за ливней эвакуировали 1600 человек

Комментариев: 0
После двухнедельной жары юг Франции заливают дожди. Жителей региона призывают соблюдать осторожность из-за непогоды.
Cмотрите фотогалерею Во Франции из-за ливней эвакуировали 1600 человек
 
Из-за сильный дождей на юге Франции, которые пришли после сильной жары, эвакуировали около 1,6 тысячи человек, сообщает Le Figaro.
 
По информации издания, эвакуация проводилась в департаментах Дром, Ардеш и Гар.
 
Отмечается, что четыре вертолета жандармерии патрулируют зоны бедствия с воздуха. Правительство Франции призывает жителей страны соблюдать осторожность из-за непогоды.
 
 

Ранее во Франции из-за аномальной жары остановили работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: погода, Франция, видео, фото, наводнение, шторм, эвакуация, дожди, ливень, непогода
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь