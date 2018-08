Во Франции из-за ливней эвакуировали 1600 человек

По информации издания, эвакуация проводилась в департаментах Дром, Ардеш и Гар.

Отмечается, что четыре вертолета жандармерии патрулируют зоны бедствия с воздуха. Правительство Франции призывает жителей страны соблюдать осторожность из-за непогоды.

