Во Франции из-за ливней эвакуировали 1600 человек

После двухнедельной жары юг Франции заливают дожди. Жителей региона призывают соблюдать осторожность из-за непогоды.

Из-за сильный дождей на юге Франции, которые пришли после сильной жары, эвакуировали около 1,6 тысячи человек, сообщает Le Figaro

По информации издания, эвакуация проводилась в департаментах Дром, Ардеш и Гар.

Отмечается, что четыре вертолета жандармерии патрулируют зоны бедствия с воздуха. Правительство Франции призывает жителей страны соблюдать осторожность из-за непогоды.

Ранее во Франции из-за аномальной жары остановили работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.

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