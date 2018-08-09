Во Франции из-за ливней эвакуировали 1600 человек
После двухнедельной жары юг Франции заливают дожди. Жителей региона призывают соблюдать осторожность из-за непогоды.
Cмотрите фотогалерею Во Франции из-за ливней эвакуировали 1600 человек
Из-за сильный дождей на юге Франции, которые пришли после сильной жары, эвакуировали около 1,6 тысячи человек, сообщает Le Figaro.
По информации издания, эвакуация проводилась в департаментах Дром, Ардеш и Гар.
Отмечается, что четыре вертолета жандармерии патрулируют зоны бедствия с воздуха. Правительство Франции призывает жителей страны соблюдать осторожность из-за непогоды.
#inondations #orages #vaucluse #avignon pas mal ici pic.twitter.com/3QYLZhKOlN— Giusti Joel (@GiustiJoel) 9 августа 2018 г.
#Meteo13 #Inondations `a #Lambesc pic.twitter.com/Rv3xtkCZTE— J'er'emy Vagn'e (@jeremy_vagne) 9 августа 2018 г.
Fr'equentes #inondations et nombreuses routes coup'ees entre #Ard`eche, #Dr^ome, #Vaucluse, #BouchesduRh^one et #Gard - Campings 'evacu'es - Crue du #C`eze : https://t.co/3kTfCuLj0t - Vid'eo de @loicspadafora entre Saint Ambroix et Saint Bres (30) : https://t.co/vFZdS96h9a pic.twitter.com/H3CiXQXZJ3— M'et'eo Villes (@Meteovilles) 9 августа 2018 г.
Ранее во Франции из-за аномальной жары остановили работу четырех энергоблоков на атомных электростанциях.
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