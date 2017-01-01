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В покушении на Мадуро подозревают 25 человек

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Министр внутренних дел Венесуэлы не исключает новых задержаний по делу о неудавшемся покушении на президента страны.
Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль
Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль
twitter.com/nestorreverol

Глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что общее число подозреваемых в покушении на президента Николаса Мадуро увеличилось до 25 человек, восемь из которых задержаны.

"Сообщаем стране о прогрессе в расследовании неудавшегося убийства президента Николаса Мадуро, совершенного 4 августа. За этот террористический акт расследование ведется против 25 человек", - написал Ревероль в Twitter.

Напомним, в субботу, 4 августа, произошла попытка покушения на президента Венесуэлы во время военного парада в Каракасе. По данным властей страны, к трибуне, где находился Мадуро, были направлены несколько летательных аппаратов со взрывчаткой, которые удалось обезвредить в воздухе. Ранения получили семеро гвардейцев, президент не пострадал.

В Венесуэле оппозиционер признался в покушении на Мадуро

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Теги: Венесуэла, покушение, подозреваемые, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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