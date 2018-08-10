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На расследования в Солсбери и Эймсбери потратили lb10 миллионов

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Правоохранители графства Уилтшир надеются на помощь властей в покрытии расходов, связанных с инцидентами.
Полиция на месте инцидента в Солсбери
Полиция на месте инцидента в Солсбери
Getty Images

Правительство Великобритании потратило на расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери более 10 миллионов фунтов (около 12,8 миллиона долларов), сообщает The Guardian.

По информации издания, полиция графства Уилтшир потратила более 1,3 миллиона фунтов (около 2,2 миллиона долларов) для оплаты сверхурочной работы своих сотрудников на территории Солсбери, а на привлечение правоохранителей из других структур потратили более 7 миллионов фунтов (около 9 миллионов долларов).

При этом в данную сумму не входят расходы Скотланд-Ярда.

"Для нашей полиции оказаться в центре двух таких крупных инцидентов за такое короткое время — это что-то невероятное, и мы понесли значительные дополнительные расходы из-за масштабов расследования", - отметил комиссар полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангус Макферсон.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте на территории Великобритании были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.

Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

Позже аналогичным веществом отравились жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес. Женщина скончалась в больнице, а мужчина 10 июля пришел в себя. 

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Теги: Британия, полиция, расследование, отравление, Великобритания, яд Новичок
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Колишній-східняк    10.08.2018, 05:14
Оценка:  0
Колишній-східняк
Тю, что такое десять миллионов? Заплатите несоизмеримо больше, если будете прятать голову в песок и потакать Кремлю. Потери Украины, которая тоже совсем недавно верила сладкоголосым обещаниям кремлёвского карлика, уже идут на триллионы...
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