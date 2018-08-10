На расследования в Солсбери и Эймсбери потратили lb10 миллионов

Правоохранители графства Уилтшир надеются на помощь властей в покрытии расходов, связанных с инцидентами.

Правительство Великобритании потратило на расследования инцидентов в Солсбери и Эймсбери более 10 миллионов фунтов (около 12,8 миллиона долларов), сообщает The Guardian.

По информации издания, полиция графства Уилтшир потратила более 1,3 миллиона фунтов (около 2,2 миллиона долларов) для оплаты сверхурочной работы своих сотрудников на территории Солсбери, а на привлечение правоохранителей из других структур потратили более 7 миллионов фунтов (около 9 миллионов долларов).

При этом в данную сумму не входят расходы Скотланд-Ярда.

"Для нашей полиции оказаться в центре двух таких крупных инцидентов за такое короткое время — это что-то невероятное, и мы понесли значительные дополнительные расходы из-за масштабов расследования", - отметил комиссар полиции по борьбе с преступностью в графстве Уилтшир Ангус Макферсон.

Как сообщал Корреспондент.net, в марте на территории Великобритании были отравлены бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь. Недавно они вышли из комы и начали поправляться.



Лондон обвинил Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом Новичок.

Позже аналогичным веществом отравились жители Эймсбери Чарли Роули и Дон Стерджес. Женщина скончалась в больнице, а мужчина 10 июля пришел в себя.

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