Генсек ООН осудил удар арабской коалиции в Йемене
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил авиаудар арабской коалиции по йеменскому городу Саада, во время которого погибли десятки детей. Об этом сообщила пресс-служба генсека.
"Генеральный секретарь осуждает воздушный удар, нанесенный силами коалиции в Сааде, который попал в оживленную рыночную зону и по автобусу, перевозившему детей из летнего лагеря", - говорится в заявлении.
Гутерреш призвал стороны конфликта выполнять обязательства по международному гуманитарному праву, "в частности, основополагающие правила разграничения, пропорциональности и меры предосторожности при атаках".
"Генеральный секретарь подчеркивает, что все стороны должны постоянно проявлять осторожность в ходе военных операций во избежание жертв среди гражданского населения, и призывает к независимому и оперативному расследованию этого инцидента", - отмечается в сообщении.
Напомним, на северо-западе Йемена под бомбардировку попал школьный автобус. По меньшей мере 29 детей в возрасте до 15 лет погибли, 30 пострадали.
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