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Генсек ООН осудил удар арабской коалиции в Йемене

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Антониу Гутерреш выразил глубочайшие соболезнования семьям погибших, среди которых большинство дети.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осудил авиаудар арабской коалиции по йеменскому городу Саада, во время которого погибли десятки детей. Об этом сообщила пресс-служба генсека.

"Генеральный секретарь осуждает воздушный удар, нанесенный силами коалиции в Сааде, который попал в оживленную рыночную зону и по автобусу, перевозившему детей из летнего лагеря", - говорится в заявлении. 

Гутерреш призвал стороны конфликта выполнять обязательства по международному гуманитарному праву, "в частности, основополагающие правила разграничения, пропорциональности и меры предосторожности при атаках".

"Генеральный секретарь подчеркивает, что все стороны должны постоянно проявлять осторожность в ходе военных операций во избежание жертв среди гражданского населения, и призывает к независимому и оперативному расследованию этого инцидента", - отмечается в сообщении.

Напомним, на северо-западе Йемена под бомбардировку попал школьный автобус. По меньшей мере 29 детей в возрасте до 15 лет погибли, 30 пострадали.

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Теги: коалиция, ООН, дети, Йемен, авиаудар, генсек оон, Антониу Гутерреш
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Источник: korrespondent.net

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