В МИД РФ ответили на заявление Госдепа о санкциях

В российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали цель новых мер против России, озвученную в США.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook заявление Госдепартамента о том, что США хотят "улучшить поведение" России с помощью "набора инструментов", в который входят санкции.

Напомним, ранее в спикер Госдепа Хизер Науэрт заявила, что санкции этот тот путь, которым Вашингтон пытается "побудить правительство РФ к лучшему поведению".

"Хотелось бы пару примеров того, где и как этот "набор" сработал", - отметила Захарова.

Она также добавила несколько смайлов к своему посту, с помощью которых предположила, что может входить в "набор инструментов" США.

Напомним, в среду, 8 августа, Вашингтон объявил о введении новых санкций против России из-за инцидента в британском Солсбери.

Кремль назвал новые меры неприемлимыми, а МИД России пообещал зеркальный ответ.

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