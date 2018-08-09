Facebook запретил публикацию чертежей оружия для 3D-принтера
Социальная сеть Facebook запретила пользователям размещать инструкций, которые позволяют собрать оружие с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает CNN.
По информации телеканала, Facebook также объявил об удалении подобного контента со страниц пользователей соцсети.
Как отмечается, социальная сеть запретила пользователям размещать инструкции по созданию оружия и для станков с числовым программным управлением.
Ранее суд в США заблокировал запланированную на 1 августа публикацию в сети чертежей оружия для 3D-принтеров. Судья посчитал, что публикация чертежей может нанести непоправимый вред гражданам страны.
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