Facebook запретил публикацию чертежей оружия для 3D-принтера

Весь соответствующий контент также будет удален со страниц пользователей социальной сети, заявили в компании.

Социальная сеть Facebook запретила пользователям размещать инструкций, которые позволяют собрать оружие с помощью 3D-принтера. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, Facebook также объявил об удалении подобного контента со страниц пользователей соцсети.

Как отмечается, социальная сеть запретила пользователям размещать инструкции по созданию оружия и для станков с числовым программным управлением.

Ранее суд в США заблокировал запланированную на 1 августа публикацию в сети чертежей оружия для 3D-принтеров. Судья посчитал, что публикация чертежей может нанести непоправимый вред гражданам страны.

На администрацию Трампа подали в суд за печать оружия на 3D-принтерах

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