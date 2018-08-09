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СМИ: Итоговый документ саммита НАТО согласовали до его начала из-за Трампа

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Коммюнике было согласовано до саммита альянса по просьбе советника президента США, который таким образом подстраховался от непредвиденных действий американского лидера.
Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе
Дональд Трамп на саммите НАТО в Брюсселе

Итоговый документ саммита НАТО, который проходил в Брюсселе 11-12 июня, был согласован до начала встречи, пишет The New York Times со ссылкой на источники.

По информации издания, документ был согласован до саммита НАТО по просьбе советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона.

Как отмечается, Болтон попросил заранее согласовать документ, чтобы подстраховаться на случай, если президент США Дональд Трамп захочет внести в коммюнике изменения в ходе встречи.

По словам источников, Болтон не хотел, чтобы поведение Трампа на саммите НАТО повлияло на подписание документа.

Ранее Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита лидеров стран Большой семерки.

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Теги: НАТО, Трамп, Дональд Трамп, саммит НАТО
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Источник: korrespondent.net

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