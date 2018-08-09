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В Лас-Вегасе арестовали миллиардера за чемоданы с кокаином

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Мужчину подозревают в торговле и распространении наркотиков: героина, кокаина, метамфетамина и экстази.
Генри Николас III является совладельцем компании Broadcom
Генри Николас III является совладельцем компании Broadcom
ItUniverce.com

В Лас-Вегасе полиция арестовала миллиардера и сооснователя компании по разработке полупроводниковой продукции Broadcom Генри Николас III. Как сообщает Los Angeles Times, мужчину подозревают в торговле и распространении наркотиков: героина, кокаина, метамфетамина и экстази.

Наркотики сотрудники полиции нашли в номере отеля, их вызвала охрана гостиницы. Они также арестовали женщину Эшли Фарго, которая его сопровождала. Позже их выпустили под залог.

Адвокат миллиардера Дэвид Чеснофф заявил, что его команда проведет собственное расследование.

В Харькове задержали торговцев кокаином

Ранее в Бразилии миллиардера приговорили к 30 годам тюрьмы.

 

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Теги: наркотики, США, арест, наркоторговля, миллиардер, Лас-Вегас, наркобарон, наркомафия, миллиардеры
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Источник: korrespondent.net

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