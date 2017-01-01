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В турецком аэропорту столкнулись самолеты

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Столкновение произошло возле международного терминала в то время, когда один из самолетов двигался к своим воротам забирать пассажиров.
Авария произошла в аэропорту имени Ататюрка
Авария произошла в аэропорту имени Ататюрка
espreso.tv

В аэропорту имени Ататюрка в зоне парковки лайнеров столкнулись два пассажирских самолета, сообщает Kokpit.Aero.

Отмечается, что столкнулись Boeing 787, принадлежащий Royal Air Maroc, и Boeing 777 Turkish Airlines. Столкновение произошло возле международного терминала в то время, когда один из самолетов двигался к своим воротам забирать пассажиров.

Лайнер Royal Air Maroc готовился к вылету в Нью-Йорк. В то же время марокканский самолет должен был вылететь в Грецию. Марокканский самолет во время движения задел крылом заднюю часть фюзеляжа турецкого Boeing.

Повреждения получили оба самолета, сейчас специалисты изучают последствия инцидента. Также начато расследование. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Ранее сообщалось, что у самолета Air Moldova во время полета треснуло лобовое стекло.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Турция, Стамбул, столкновения, самолеты
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Источник: korrespondent.net

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