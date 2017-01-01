Иловайская трагедия: ООН потребовала от Украины возобновить расследование

По данным миссии, в боях за Иловайск погибли 366 военных и 36 гражданских, были разрушены 600 домов.

В ООН недовольны расследованием событий под Иловайском в 2014 году Виктор Муженко в Facebook

Мониторинговая миссия ООН по правам человека требует от властей Украины возобновить расследование Иловайской трагедии в 2014 году.

Об этом в четверг, 9 августа, сказала глава миссии Фиона Фрейзер, передает Левый берег.

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“По истечению 4 лет после событий под Иловайском стороны конфликта сделали ограниченные шаги касательно расследования сообщений о нарушении международного права, прав человека и гуманитарного права, особенно тех, которые были совершены в отношении гражданского населения“, - сказала глава миссии.

На уточняющий вопрос, какая именно сторона проводит неэффективное расследование данного события, Фрейзер сказала, что правительство Украины и Генеральная прокуратура недостаточно уделяют внимания нарушениям, совершенным украинскими военными в ходе боев.

“Мы призываем правительство Украины провести быстрое и эффективное расследование“, - отметила она.

Фрейзер подчеркнула, что сотрудники миссии ООН непосредственно прибыли в Иловайск и опросили около 80 гражданских лиц, которые сообщили о нарушениях.

Согласно отчету ООН, в ходе боев за Иловайск погибли 366 военных, были ранены 429, еще около 300 были взяты в плен. Также погибли не менее 36 гражданских лиц и разрушены 600 домов.

По данным мониторинговой миссии, в боях принимали участие российские войска, которые также нарушали международное гуманитарное право. В частности, зафиксированы факты пыток пленных и жестокого обращения с ними.

Мониторинговая миссия ООН рекомендует Верховной Раде возобновить работу временной следственной комиссии для эффективного расследования Иловайской трагедии.

Бои под Иловайском начались летом 2014 года накануне Дня Независимости, а 15 сентября министр обороны Украины заявил о выходе сил АТО из Иловайска. По официальным данным военной прокуратуры, под Иловайском погибли 459 бойцов АТО, еще 478 получили ранения. По неофициальным, количество жертв могло достигать 1000 человек.

Как сообщалось 16 мая, вещи погибших под Иловайском бойцов нашли в скотомогильнике.