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Ассанж намерен дать показания в Сенате США

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Комитет по разведке Сената США предложил Ассанжу дать показания в закрытом режиме в удобном месте и в удобное время.
Джулиан Ассанж
Джулиан Ассанж
Reuters (архив)

Основатель международной разоблачительной платформы WikiLeaks интернет-журналист Джулиан Ассанж, который уже шесть лет скрывается от американского правосудия в посольстве Эквадора в Лондоне, рассматривает возможность свидетельствовать перед Сенатом США по вероятному вмешательству России в президентские выборы в Штатах в 2016 году. Об этом заявила адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон, информирует Reuters.

По информации WikiLeaks, комитет Сената США по вопросам разведки попросил Ассанжа рассмотреть возможность лично свидетельствовать в закрытом слушании относительно того, помогала ли Москва Дональду Трампу выиграть выборы.

"Мы серьезно рассматриваем предложение, однако следует удостовериться, что безопасность Ассанжа будет гарантирована", - говорится в заявлении адвоката.

Отметим, министр обороны США Джеймс Мэттис считает, что в выборы президента страны осенью могла вмешиваться не только Россия.

 

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Теги: США, Выборы, выборы в США, Ассанж, Дональд Трамп, Сенат США
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Источник: korrespondent.net

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