Черногория разыскивает экс-агента ЦРУ из-за попытки госпереворота

В конце июля 2018 года в Черногории начался суд над фигурантами дела по попытке госпереворота в стране.

Власти Черногории выдали международный ордер на арест бывшего агента ЦРУ Джозефа Ассада, сообщает Associated Press. Он подозревается в участии при попытке совершения госпереворота в Черногории во время выборов 16 октября 2016.

Джозеф Ассад - бывший гражданин США, который родился и вырос в Египте. В данное время его местоположение неизвестно, по некоторым данным он возглавляет агентство безопасности в Абу-Даби.

В конце июля 2018 года в Черногории начался суд над фигурантами дела по попытке госпереворота в стране. Обвинение считает, что преступная группа, в которой были националисты из РФ, планировала совершить госпереворот, а также убийство премьера Мило Джукановича.

Обвинение считает, что действия преступной группы координировались Москвой при помощи сербского националиста Александра Синджелича.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что американские войска не должны защищать Черногорию, поскольку "это очень несправедливо, ведь они даже не платят".

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