В Подмосковье автобус въехал в толпу: есть пострадавшие
По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов.
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В подмосковных Мытищах в Российской Федерации вечером 9 августа на автостанции автобус въехал в толпу пешеходов.
Об этом сообщает Эхо Москвы.
“Пострадали три человека“, - говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, никто из них не пострадал.
Как сообщалось 17 июня, в Москве такси въехало в толпу пешеходов.