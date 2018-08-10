В Подмосковье автобус въехал в толпу: есть пострадавшие

По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов.

Момент аварии засняли на видео Скриншот из видео

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В подмосковных Мытищах в Российской Федерации вечером 9 августа на автостанции автобус въехал в толпу пешеходов.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

“Пострадали три человека“, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, никто из них не пострадал.

Как сообщалось 17 июня, в Москве такси въехало в толпу пешеходов.