Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Подмосковье автобус въехал в толпу: есть пострадавшие

Комментариев: 1
По предварительной информации, причиной аварии стал отказ тормозов.
Момент аварии засняли на видео
Момент аварии засняли на видео
Скриншот из видео

Читай также: В Киеве на Оболони пьяный на Mercedes протаранил фуру

В подмосковных Мытищах в Российской Федерации вечером 9 августа на автостанции автобус въехал в толпу пешеходов.

Об этом сообщает Эхо Москвы.

“Пострадали три человека“, - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной аварии стал отказ тормозов. В момент аварии в автобусе находились пассажиры, никто из них не пострадал.

Как сообщалось 17 июня, в Москве такси въехало в толпу пешеходов.

Поделись:
Теги: ДТП, Россия, Москва, автобус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Колишній-східняк    10.08.2018, 09:52
Оценка:  0
Колишній-східняк
Там у всей страны тормоза отказали.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь