В штате Теннесси впервые с 2009 года исполнили смертный приговор

В американском штате Теннесси впервые за последние девять лет привели в исполнение смертный приговор.

Билли Рэй Айрик стал первым заключенным, который был казнен в американском штате Теннесси с 2009 года. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает местный портал Tennessean.

Отмечено, что Айрик был осужден в 1986 году за изнасилование и убийство семилетней девочки. 10 августа смертный приговор был приведен в исполнение с помощью инъекции. Айрику было 59 лет.

Как сообщается, на казни присутствовали семья убитой девочки, адвокат и представители местной власти. Этот преступник стал 133-м казненным в Теннесси с 1916 года.

В то же время издание уточняет, что сначала палач ввел преступнику вещество, которое делает человека бессознательным. После того, как он убедился, что Айрик без сознания, он сделал инъекцию препаратов, останавливающих сердце и легкие.

По данным издания, за 32 года, которые преступник провел в заключении, он не раз обращался в суд с просьбой отложить смертный приговор, выдавая себя за душевнобольного. Он пытался убедить суд, что смертельная инъекция нарушит его конституционное право не подвергаться пыткам до смерти. Последний раз суд откладывал исполнение приговора в 2014 году.

Напомним, ранее в США отложили казнь из-за иска производителя препарата для инъекций.

Перед этим сообщалось, что в штате Джорджия казнили американского серийного убийцу Карлтона Гэри, известного как "чулочный душитель".

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