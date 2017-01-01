Крупнейшая в истории Ryanair забастовка: вылететь не смогли 55 тысяч человек
Пилоты ирландского лоукостера Ryanair начали самую масштабную забастовку в истории авиаперевозчика. Забастовка в Германии стартовала в 03:01 и продлится до 02:59 субботы, 11 августа.
Об этом сообщил представитель немецкого профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit, передает DW.
Сегодня, 10 августа отменены 400 из 2 400 европейских рейсов. Таким образом, забастовка нарушит планы путешествий более 55 тысяч пассажиров, из них около 42 тысяч - в Германии.
Лоукостер предложил клиентам возврат средств или перебронирование рейсов на другое время.
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К забастовке также намеревались присоединиться пилоты компании из Бельгии, Ирландии, Швеции и Нидерландов. В Нидерландах суд разрешил местным пилотам авиакомпании бастовать. В то же время перевозчик выступил с заявлением, что "несмотря на неоправданную забастовку" около двух тысяч рейсов (85% от всех запланированных в Европе) будут выполнены в нормальном режиме.
Пилоты бастуют из-за того, что авиакомпания не соглашается поднять им зарплаты и улучшить условия труда.
Руководитель немецкого профсоюза Мартин Лохер заявил, что Ryanair ответственна за эскалацию конфликта, забастовки и отмену рейсов. Лоукостера неоднократно обвиняли в недостаточной оплате труда своим работникам, но Ryanair это отрицает.
Напомним, что 25 и 26 июля во время предыдущей забастовки бортпроводников Ryanair были отменены все рейсы, которые должны были отправляться из трех стран Европы. 50 тысяч пассажиров были вынуждены изменить свои планы.
Как сообщалось 9 августа, немецкие пилоты ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair объявили 24-часовую забастовку.