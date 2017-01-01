В Турции арестовали отставных военных за связи с Гюленом

Аресты были проведены в четырех турецких провинциях – Эскишехир, Сивас, Биледжик и Афьон-Карахисар.

Полиция Турции арестовала 11 человек из 22 подозреваемых за связи с движением FETO, которое возглавляет проживающий в США оппозиционный богослов Фетхуллах Гюлен.

Об этом сообщает Анадолу в пятницу, 10 августа.

Аресты были проведены в ходе рейдов в четырех турецких провинциях – Эскишехир, Сивас, Биледжик и Афьон-Карахисар.

Отмечается, что все подозреваемые – отставные военные, среди них – пилоты военной авиации.

Напомним, в ночь на 16 июля 2016 года в Турции была совершена попытка военного переворота, однако планы мятежников провалились.

Турецкие власти обвиняют в организации путча Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. В свою очередь Гюлен отрицает свою причастность к попытке переворота.

После этого в Турции развернулись массовые репрессии в отношении предполагаемых сторонников Гюлена.

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