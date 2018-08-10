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В ЕС отреагировали на ухудшение состояния Сенцова

Комментариев: 1
Евросоюз ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины в России и Крыму будут освобождены без промедления.
Олег Сенцов в российской тюрьме
Олег Сенцов в российской тюрьме
Людмила Денисова / Facebook

Власти Евросоюза не оставили без внимания ухудшение состояния здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого в российской тюрьме. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС опубликовал соответсвующее заявление по этому поводу в пятницу, 10 августа.

"Состояние здоровья Сенцова быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему соответствующее квалифицированное лечение в медицинских учреждениях", – говорится в сообщении.

Евросоюз также ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут поддержаны, и все незаконно задержанные граждане Украины в России и на Крымском полуострове будут освобождены без промедления.

Накануне сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом состоянии" своего голодающего брата, который, по ее словам, уже не встает с постели. А уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что у Сенцова наблюдается третий затяжной кризис.

Но в России заверили, что украинец находится в стабильном состоянии.

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Теги: Россия, Украина, ЕС, Крым, Евросоюз, заключенный, Сенцов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
apollon    10.08.2018, 13:56
Оценка:  -1
apollon
пока вы с ес продолжаете торговать с парахой и тсроите с нимим трансморские мусоропроводы может сколько угодно требовать и выражать озабоченось... это выглядит как циничное издевателсьво над самими задержаными... это как платить убийце зп каждый месяц и жаловаться возмущатся его действиями!
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