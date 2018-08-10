В ЕС отреагировали на ухудшение состояния Сенцова

Евросоюз ожидает, что все незаконно задержанные граждане Украины в России и Крыму будут освобождены без промедления.

Власти Евросоюза не оставили без внимания ухудшение состояния здоровья украинского режиссера Олега Сенцова, удерживаемого в российской тюрьме. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС опубликовал соответсвующее заявление по этому поводу в пятницу, 10 августа.

"Состояние здоровья Сенцова быстро ухудшается. Мы ожидаем, что Россия предоставит ему соответствующее квалифицированное лечение в медицинских учреждениях", – говорится в сообщении.

Евросоюз также ожидает, что международные стандарты в области прав человека будут поддержаны, и все незаконно задержанные граждане Украины в России и на Крымском полуострове будут освобождены без промедления.

Накануне сестра Сенцова Наталья Каплан сообщила о "катастрофическом состоянии" своего голодающего брата, который, по ее словам, уже не встает с постели. А уполномоченная по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова заявила, что у Сенцова наблюдается третий затяжной кризис.

Но в России заверили, что украинец находится в стабильном состоянии.

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