В Италии на корабле нашли 20 тонн гашиша

Полиция конфисковала 20-тонную партию гашиша и само судно, которое транспортировало ее, под панамским флагом.

Ранее в Коста-Рике нашли две тысячи пакетов с кокаином весом один килограмм каждый Кадр из видео

Финансовая полиция Палермо (Италия) изъяла 20-тонную партию гашиша на судне под панамским флагом. Как сообщает ANSA, были задержаны 11 членов экипажа. Все они являются гражданами Черногории.

Полиция конфисковала 20-тонную партию гашиша и само судно, которое транспортировало ее, под панамским флагом.

Правоохранители зашли на борт судна, когда оно находилось в международных водах, и сопровождали его к порту в Палермо. Во время осмотра груза и была обнаружена партия гашиша на сумму, которая колеблется между 150 и 200 млн евро.

Недавно в порту Антверпена бельгийские таможенники изъяли партию кокаина на сумму более 75 млн евро.

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