В Латвии разгадали причину массовой гибели чаек

Избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире.

Птицы наелись мусора, и их желудок просто не выдержал mixnews.lv

Пластиковые отходы наносят непоправимый ущерб окружающей среде, в частности - здоровью птиц. Недавно массовая гибель чаек произошла на озере Разнас в Латвии.

Об этом заявил член правления Латвийского фонда птиц Карлис Миллерс, передает местное издание Mixnews.

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“В первую очередь страдают птицы, которые обитают рядом с человеком и питаются из мусорников или помоек. Они едят всё, что попадается, в том числе и пластиковые упаковки”, — отметил он.

В качестве примера Миллерс рассказал о недавнем случае массовой гибели чаек на озере Разнас.

“Две недели назад были на озере Разнас, где гнездятся серебристые чайки. Мы не поняли, что там произошло: одна, две, три мертвые птицы. В основном это были взрослые особи, а не птенцы, которые могли погибнуть по разным причинам. Мы осмотрели этих птиц, никаких ранений не было, а вот около желудка обнаружили странные пятна. Кругом валялся пластик, поэтому, скорее всего, причиной гибели птиц стали именно полиэтиленовые мешки и упаковки. Птицы наелись мусора, и их желудок просто не выдержал”, — обьяснил он.

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Стоит отметить, избыток пластикового мусора стал проблемой для многих стран в мире, и Украина не исключение. Ежегодно наша страна накапливает около 12-15 млн тонн твердых бытовых отходов, 40% из которых — это тара, в частности пластиковая.

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