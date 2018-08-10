Спутник показал последствия самого жаркого лета в Швеции

Аномальная жара привела к лесным пожарам за Полярным кругом и лишила фермеров урожая.

Остров Готланд в 2017 и 2018 годах rymdstyrelsen/google/esa

Спутник шведского Национального космического агентства показал снимки страны, которые демонстрируют серьезные последствия аномально жаркого лета, которое уже привело к лесным пожарам за Полярным кругом и лишило многих фермеров урожая.

Июль 2018 года был самым жарким в истории Швеции, передает The Local.

За последние три месяца на значительной территории почти не было дождей.

Лен Эстерйотланд в 2017 и 2018 годах rymdstyrelsen/google/esa

Лен Сконе в 2017 и 2018 годах rymdstyrelsen/google/esa

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Правительство объявило о предоставлении помощи в размере 1,2 млрд крон (137 млн ​​долларов США) фермерам, которые сильно пострадали от засухи.

По последним опросам, экстремальное воздействие аномально сухого лета вывело проблемы климата на второе место по важности для избирателей накануне сентябрьских выборов.

Снимки Copernicus, программы ЕС по наблюдению за Землей, показывают, насколько изменился ландшафт во многих частях Швеции по сравнению с прошлым летом.

Напомним, 9 августа немецкий астронавт Александер Герст показал снятую с Международной космической станции территорию Германии, которую этим летом накрыла аномальная жара.

Ранее сообщалось, что страны Европы накрыла аномальная жара. В частности, во многих районах Германии температура уже превышает показатели в +35 градусов.