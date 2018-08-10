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Путин назвал нелегитимными новые санкции против РФ

Комментариев: 9
Глава РФ прокомментировал намерение США ввести новые торговые ограничения в отношении России, назвав эти санкции нелегитимными.
Президент РФ Владимир Путин считает нелегитимными новые санкции США из-за дела Скрипаля
Президент РФ Владимир Путин считает нелегитимными новые санкции США из-за дела Скрипаля

Президент России Владимир Путин назвал возможные новые санкции США против РФ нелегитимными. Об этом он сказал на совещании с членами Совета безопасности федерации, сообщает в пятницу, 10 августа, пресс-служба Кремля.

“Затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Подчеркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права“, - говорится в сообщении.

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Напомним, 8 августа стало известно о планах США ввести санкции против России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Введение ограничительных мер в Госдепе обещают осуществить в два этапа. Сначала в Россию запретят поставлять ряд американских товаров, связанных с национальной безопасностью, в частности, электроники двойного назначения.

Если же Москва не предоставит гарантий отказа от применения химического оружия и не согласится допустить международных экспертов, то Вашингтон угрожает снизить уровень дипломатических отношений, сократить внешнюю торговлю между странами и препятствовать России в получении международных банковских кредитов.

В свою очередь в МИД России заявили, что США идут по пути дальнейшего обострения двусторонних отношений, и пообещали зеркальные меры.

 

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Теги: Россия, Россия-США, США, Путин, санкции, отравление, Владимир Путин, химическое оружие, санкции против России, Сергей Скрипаль
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (9)
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weightless    10.08.2018, 17:06
Оценка:  +1
weightless
То фигня. Типун в ответ поднимет пенсионный возраст до 75 лет
и благодарные мокши будут кричать ему "Ура"
Gerda-50    10.08.2018, 16:38
Оценка:  +3
Gerda-50
Пупкин раша должна вернуться к историческим истокам своим под названием ТМУТАРАКАНЬ и это будет очень легитимно и исторически справедливо ! Мордор должен быть мордором ! Как бы простихома их катька не пыталась исказить историю когда сожгла всю библиотеку Киево -Магилянской академии !
ruslanmx    10.08.2018, 16:48
Оценка:  0
ruslanmx
Вот тут вы не правы,Тмутаракань располагалась в Крыму,в районе современной Керчи и была вассалом Киева!!!! А они мокша,чудь,емь,вот туда их и нужно опускать.
Операторська    10.08.2018, 16:07
Оценка:  +10
Операторська
От мурло! Путлер згадав про легітимність і міжнародне право!
AntiOlgino    10.08.2018, 16:01
Оценка:  +12
AntiOlgino
Оно заболело?
О какой легмитимности оно говорит?
Крым, Донбасс не? Легитимно?

Цинизм 80-го левела.
apollon    10.08.2018, 16:01
Оценка:  +15
apollon
ахахах еще один легитимный))))) лилитупин походу вчера януковичем бухал))))))))
AntiOlgino    10.08.2018, 16:02
Оценка:  +10
AntiOlgino
Заразился?
krolikoff_net    10.08.2018, 16:01
Оценка:  +13
krolikoff_net
Новые санкции задавят рассею подкорень . Это хорошо.
pol1502    10.08.2018, 16:01
Оценка:  +12
pol1502
ага! ты еще пойди поплачь в сторонке, пукин! а еще лучше - застрелись!
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