Более 70% жителей КНДР находятся на грани голода - Красный Крест

Стране, в которой четверть детей страдает от хронического недоедания, грозит дополнительный голод из-за засухи.

Сильная жара грозит катастрофическим продовольственным кризисом в Северной Корее. Из-за засухи и высокой температуры усох урожай на рисовых, кукурузных и других полях. Об этом в пятницу, 10 августа сообщает Reuters со ссылкой на заявление Международной федерации Красного Креста.

"Полномасштабный продовольственный кризис может произойти в Северной Корее, изолированной стране, обложенной санкциями, из-за засухи", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что 25-миллионное население КНДР испытывает хронические проблемы с питанием, особенно это касается детей.

Около 70 процентов жителей Северной Кореи находятся "на грани голода", а каждый четвертый ребенок в возрасте до 5 лет страдает от хронического недоедания. И эта ситуация может ухудшиться. Следует напомнить, что эта страна уже пережила голод в середине 1990-х годов, от которого умерло до 3 миллионов человек.

Напомним, в последние недели от жары страдают многие страны Европы и мира. Так, Франция, Нидерланды, Германия, Великобритания, Венгрия и Польша столкнулись с нехваткой овощей.

А в Австралии переживают сильнейшую за полвека засуху.

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