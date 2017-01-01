На востоке Канады произошла стрельба: четверо погибших
В Канаде в городе Фредериктон, что на востоке страны, произошла стрельба, в результате которой погибли, по меньшей мере, четыре человека. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает городская полиция в своем Twitter.
В частности, в 14:17 полиция уточняла, что "инцидент продолжается" и что есть "множественные жертвы".
По последним данным правоохранительных органов, были убиты, по меньшей мере, четыре человека.
Сообщается, что стрельба произошла на севере Фредериктона в районе улицы Бруксайд Драйв, полицейские рекомендуют избегать этого места, не выходить на улицы и закрыть входную дверь.
На данный момент на место происшествия, кроме сотрудников полиции, прибыли медики и пожарные.
Напомним, ранее в Николаеве произошла стрельба: двое пострадавших.
Перед этим сообщалось, что в результате стрельбы в Колумбии были убиты восемь человек.
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