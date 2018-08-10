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В Индии депутат пришел на заседание парламента в образе Гитлера

Комментариев: 2
Индийский политик приклеил фирменные усы и украсил пиджак свастикой.
Таким образом депутат выразил протест
Таким образом депутат выразил протест
twitter.com/ani

Индийский депутат Нарамалли Сивапрасад появился в парламенте страны одетый, как Адольф Гитлер. Об этом сообщает Dailymail.

Политик приклеил себе усы из зубной щетки и надел пиджак цвета хаки со свастикой на рукаве. При встрече с коллегами вскидывал правую руку в нацистском приветствии.

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Свой поступок Сивапрасад объяснил тем, что хочет добиться больше бюджетных средств для развития своего штата на юге Индии. Таким образом, сказал Сивапрасад, он намекает премьер-министру страны Нарендре Моди, чтобы тот “не наследовал Гитлера“. Что именно имел в виду политик, не до конца понятно.

Издание отмечает, что Сивапрасад известен своими нестандартными нарядами: он наряжается для похода в парламент в зависимости от темы, которую хочет поднять. Его видел в костюме фермера, мусульманского священнослужителя и даже женщины.

Напомним, в начале августа в Германии разгорелся скандал вокруг заявления в рядах ультраправой партии Альтернатива для Германии касательно попытки убийства Адольфа Гитлера.

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Теги: Индия, депутат, Гитлер
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Комментариев (2)
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МЕЛЬХИОР    10.08.2018, 19:02
Оценка:  0
МЕЛЬХИОР
И что тут странного? На расее, вон, целый царь... ой, птьфу! - президент в виде гитлера каждый день ходит!
Dmitriy7    10.08.2018, 18:55
Оценка:  +2
Dmitriy7
вот !бигимир растёт)нарылиж таки новость!!гг
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