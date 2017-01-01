Стрельба в Канаде: полиция задержала подозреваемого

Канадские правоохранители задержали одного из подозреваемых в стрельбе в городе Фредериктон, в результате которой погибли четыре человека.

В Канаде сотрудники полиции задержали одного подозреваемого в убийстве четырех человек в городе Фредериктон на востоке страны. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает пресс-служба местного отдела полиции в Twitter.

"На данный момент мы можем подтвердить, что один из подозреваемых задержан", - говорится в сообщении.

В то же время полицейские рекомендуют жителям избегать улицу Бруксанд Драйв, где произошла стрельба.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на севере Фредериктона. В полиции заявили, что в результате инцидента есть "множественные жертвы", позже стало известно, что погибли, по меньшей мере, четыре человека.

Напомним, в результате стрельбы в Колумбии были убиты восемь человек.

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