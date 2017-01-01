Стрельба в Канаде: полиция задержала подозреваемого
В Канаде сотрудники полиции задержали одного подозреваемого в убийстве четырех человек в городе Фредериктон на востоке страны. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает пресс-служба местного отдела полиции в Twitter.
"На данный момент мы можем подтвердить, что один из подозреваемых задержан", - говорится в сообщении.
В то же время полицейские рекомендуют жителям избегать улицу Бруксанд Драйв, где произошла стрельба.
На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу на севере Фредериктона. В полиции заявили, что в результате инцидента есть "множественные жертвы", позже стало известно, что погибли, по меньшей мере, четыре человека.
Напомним, в результате стрельбы в Колумбии были убиты восемь человек.
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