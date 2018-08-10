Лукашенко выступил с обвинениями в адрес России

Россияне ведут себя варварски по отношению к Беларуси, осуществляя недобросовестную конкуренцию, заявил Александр Лукашенко.

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции. По его мнению, Москва не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил он во время визита на ОАО Гомсельмаш в пятницу, 10 августа, передает БелТА.

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они (россияне) от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил белорусский лидер.

По его словам, Москва упрекает Вашингтон и западные страны в создании "неконкурентного преимущества", хотя при этом сама создает такие условия для Минска.

"Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - подытожил глава Беларуси.

В разговоре с сотрудниками предприятия он также призвал "два-три года выдержать", так как на страну будет оказываться давление со стороны конкурентов.

"Мы зажаты с Запада разными "классами-лексионами" и т. д., и мы зажаты, к сожалению, с востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они Ростсельмаш свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе", - заявил Лукашенко, назвав ситуацию несправедливой и неправильной.

Напомним, ранее Лукашенко поручил бизнесу найти замену рынку РФ.

Перед этим сообщалось, что Лукашенко пообещал ответ России на запрет белорусского молока.

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