Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лукашенко выступил с обвинениями в адрес России

Комментариев: 2
Россияне ведут себя варварски по отношению к Беларуси, осуществляя недобросовестную конкуренцию, заявил Александр Лукашенко.
Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции
Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции

Белорусский президент Александр Лукашенко обвинил Россию в недобросовестной конкуренции. По его мнению, Москва не выполняет обязательства в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил он во время визита на ОАО Гомсельмаш в пятницу, 10 августа, передает БелТА.

"У нас сейчас тяжелый период - россияне ведут себя варварски по отношению к нам, публично об этом говорю. Они (россияне) от нас требуют чего-то, как будто мы вассалы у них, а в рамках ЕАЭС, куда они нас пригласили, они выполнять свои обязательства не хотят. Вот они и создают неконкурентную ситуацию", - заявил белорусский лидер.

По его словам, Москва упрекает Вашингтон и западные страны в создании "неконкурентного преимущества", хотя при этом сама создает такие условия для Минска.

"Это еще тема нашего разговора с президентом России. Но мы должны работать в тех условиях, в которых сегодня существуем", - подытожил глава Беларуси.

В разговоре с сотрудниками предприятия он также призвал "два-три года выдержать", так как на страну будет оказываться давление со стороны конкурентов.

"Мы зажаты с Запада разными "классами-лексионами" и т. д., и мы зажаты, к сожалению, с востока нашим старшим братом, который ведет себя в конкуренции недобросовестно. Они Ростсельмаш свой всячески поддерживают, субсидируют, нарушая наши договоренности в Евразийском экономическом союзе", - заявил Лукашенко, назвав ситуацию несправедливой и неправильной.

Напомним, ранее Лукашенко поручил бизнесу найти замену рынку РФ.

Перед этим сообщалось, что Лукашенко пообещал ответ России на запрет белорусского молока.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, Беларусь, Лукашенко, торговля, международные отношения, конкуренция, Александр Лукашенко, Минск, ЕврАзЭС, "торговые войны" с Россией, торговые войны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
BaltijasCels    10.08.2018, 19:11
Оценка:  0
BaltijasCels
Или становитесь частью РФ или не ибите мозги.
krolikoff_net    10.08.2018, 17:53
Оценка:  -1
krolikoff_net
Интересно, это бацько версии 1,0 или 2,0 ?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь