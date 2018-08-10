Эрдоган: Турция не проиграет экономическую войну

Турецкий президент отреагировал на падение национальной валюты на фоне торговых ограничений США.

Экономические нападки США нанесли непоправимый удар по взаимоотношениям с Турцией. Об этом в пятницу, 10 августа, заявил президент Турции Реджеп Эрдоган, передает Bloomberg.

"Экономические нападки в адрес Турции ... нанесли удар по взаимоотношениям между странами и достигли той точки, в которой почти невозможно их восстановление", - сказал он.

При этом он отметил, что "Турция не проиграет экономическую войну".

В то же время, Эрдоган заявил, что российско-турецкие отношения на сегодняшний день находятся на рекордно высоком уровне.

"Турция намерена приобрести российские системы С-400 класса "земля-воздух" у России, которые в НАТО называют несовместимыми в рамках альянса. Турция стала первой страной, которую посетил после переизбрания в марте 2018 года Владимир Путин. Сотрудничество между Россией и Турцией - в ядерной энергетике, по газопроводам, в сфере вооружений и туризма - на рекордной высоте", - сказал турецкий президент.

Ранее стало известно, что США вдвое повысили пошлины на турецкие сталь и алюминий.

На прошлой неделе Минфин США ввел санкции против министров юстиции и внутренних дел Турции.

На фоне американских санкций рекордно обвалилась турецкая лира. Сегодня днем курс доллара повышался к лире на 19,25% - до 6,79 лиры за один доллар

Министр финансов Турции заявил, что процесс, через который проходит страна не может быть объяснен логически с точки зрения макроэкономических показателей, передает Reuters.

Он также отметили, что независимость центрального банка страны критически важна для экономики Турции и подчеркнул, что новый подход к экономике будет решительным и направлен на перемены.

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