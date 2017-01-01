Полиция задержала владельца отеля, тайно снимавшего женщин в душе

Скрытые камеры были спрятаны в бутылках с шампунем. Мужчина заменял бутылки, а снятое видео публиковал в интернете.

Хозяин отеля в Новой Зеландии спрятал камеры в душе и снимал женщин, когда они мылись. Затем он публиковал эти видео на порносайте и подробно их описывал, сообщает Newsweek.

Мужчина, который снимал женщин - владелец мини-отеля в Новой Зеландии. Благодаря этому он имел доступ к каждой комнате, поэтому мог прятать камеры заранее. Тайником для них служили бутылки для шампуня.

Мужчина включал камеры пультом дистанционного управления. Ночью он заменял бутылки, загружал видео на компьютер и публиковал ролики на порносайте.

Всего он сделал 219 скрытых записей в период с декабря 2017 по февраль 2018. Некоторые из них мужчина опубликовал на порнографическом сайте с детальным описанием о женщинах.

Большинство пострадавших - 30-летние женщины. Камеры снимали их от плеч до колен, однако лицо также часто попадали в кадр.

Женщины останавливались в отеле на разные сроки - от одной ночи до двух недель. О том, что их снимали, женщинам сообщила полиция. В заявлении они сказали, что шокированы и унижены действиями мужчины.

Ранее раввин в США спрятал камеру в часах, висевших в ванной комнате синагоги и снимал женщин.

Как сообщалось, телеведущую снимали обнаженной на скрытую камеру в гостинице города Нэшвилл.

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