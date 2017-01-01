В Норвегии наркоманам будут бесплатно выдавать героин

В экспериментальной программе смогут поучаствовать до 400 наркозависимых. Ожидается, что она поможет снизить количество передозировок и преступлений.

В Норвегии решили провести эксперимент, в ходе которого наиболее зависимым наркоманам будут выписывать бесплатный героин. Власти Осло надеются, что так качество их жизни улучшится. Об этом в пятницу, 10 августа, сообщает The Guardian.

Сейчас директорат по вопросам здравоохранения и социальных дел пытается определить, каких пациентов зацепит экспериментальная программа, как ее можно воплотить и сколько она будет стоить.

"Мы надеемся, что это обеспечит решение, которое улучшит качество жизни некоторых наркозависимых, к которым у нас сейчас нет доступа и которым не помогают существующие программы", - сказал министр здравоохранения Норвегии Бент Гойе.

В Норвегии самый высокий уровень смертности из-за передозировки в Европе. В 2015 году на миллион населения в стране приходился 81 погибший из-за передозировки. Выше показатели только у Швеции (88 смертей на миллион населения) и Эстонии (132 смерти на миллион населения).

Программы терапии героином уже испытывались в Швейцарии, Нидерландах и Дании. Они вызвали неоднозначные оценки. Однако, защитники программы настаивают, что это позволило улучшить качество жизни наркозависимых, сократить количество случаев передозировки, а также уменьшить количество преступлений. Норвегия собирается запустить свою программу героиновой терапии в 2020 году. По предварительным подсчетам, ею могут воспользоваться до 400 наркоманов.

Ранее сообщалось, что Канада хочет узаконить употребление героина. Такой шаг должен помочь снизить смертность среди канадцев от употребления некачественных наркотиков.

А в прошлом месяце в Азербайджане задержали 260 кг героина для Украины.

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