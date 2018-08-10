В США планируют создать альтернативу GPS

Пентагон опасается уничтожения действующей системы навигации, при том, что Россия и Китай уже имеют собственные аналоги.

Министерство обороны США планирует создать альтернативную систему глобального позиционирования и навигации на случай подавления GPS. Это следует из отчета Пентагона о перспективах развития космических сил страны, сообщает в пятницу, 10 августа, РИА Новости.

"Усилия министерства (обороны) по развитию (космического) потенциала будут сосредоточены на … альтернативных (системах) позиционирования, навигации и определения по времени в условиях подавления GPS", - говорится в документе.

В Пентагоне ранее не раз выражали обеспокоенность возможными действиями России и Китая по уничтожению или подавлению американской системы GPS на фоне того, что эти две страны уже используют собственные системы глобальной навигации, в том числе и в военных целях. В отчете не уточняется, какие системы и в какие сроки могут быть разработаны в качестве альтернативы GPS.

Документ также предполагает создание четырех подразделений в рамках космических сил США. К ним относятся новое боевое командование, объединенное агентство по закупкам спутников для использования в военных целях и боевой состав ВКС, агентство по космическому развитию и силы космических операций.

Напомним, накануне вице-президент США Майк Пенс объявил, что создание военного министерства по космосу планируется к 2020 году (наряду с действующими министерством ВВС и министерством ВМС). По словам главы Белого дома, США нацелены на лидерство в космосе и не намерены "плестись" за Россией и Китаем.

Как сообщалось, Япония в прошлом году анонсировала создание собственной систему GPS.

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